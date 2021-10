’Britney Spears heeft geen plannen voor comeback’

Met het verdwijnen van haar vader als curator heeft Spears haar vrijheid weer terug maar volgens de entertainmentsite wil ze het rustig aan blijven doen, niet werken en vooral genieten van haar verloving.

In juni stelde Spears zelf al op Instagram dat ze niet wist of ze ooit nog wel zou optreden. „Ik heb het nu naar mijn zin. Ik zit in een overgangsfase in mijn leven en ik vermaak me prima, dus dat is het”, reageerde ze op een vraag van een fan.

Afgelopen zomer stapte ook Larry Rudolph, de manager van Spears, op. Hij gaf als reden mee dat de zangeres had aangegeven een pauze in te lassen en dat zijn diensten daarom ’niet langer nodig’ waren.