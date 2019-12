Eva Longoria en Julianne Moore steunen Weinstein-beschuldigers

Er gaat op het sociale medium zaterdagavond Nederlandse tijd onder de hashtag silencebreakers een petitie rond van de organisatie Time’s Up, die werd opgezet na alle beschuldigingen over seksueel misbruik in Hollywood. Mensen kunnen daarin steun betuigen aan de vermeende slachtoffers daarvan, door hun naam en gegevens in te zenden. Eva Longoria roept haar volgers op dat te doen. „Als overlevenden dapper durven te getuigen, moeten ze weten dat miljoenen van ons achter hun staan.”

Ook Julianne Moore hoopt op veel steun voor de vemeende slachtoffers. „Meer dan tachtig vrouwen hebben zich uitgesproken over seksueel geweld en misbruik door Harvey Weinstein. Deze vrouwen die het stilzwijgen doorbraken, hebben voortdurende aanvallen en pogingen om hun verhalen in diskrediet te brengen, moeten doorstaan. Als Harvey’s rechtszaak begint op 6 januari, moeten ze weten dat wij achter hun staan.”

Ook Amber Tamblyn en Alyssa Milano, een van de eersten die zich tegen Weinstein uitsprak, roepen op de petitie te tekenen.