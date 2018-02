Kort geding tegen Gordon van de baan

Gordon werd beschuldigd van smaad en laster nadat hij foto's van hem met zijn vermeende nieuwe liefde op sociale media had gepost. Ook had de presentator de naam van de man erbij gezet. Volgens Van der Velde, de advocaat van de man, is er nooit sprake geweest van een liefdesrelatie. De man eiste via zijn advocaat dat Gordon alle foto's waar ze samen op staan en eventuele naamsvermeldingen van sociale media verwijdert.

Gordon gaf daar woensdagochtend gevolg aan. Hij verwijderde alle foto's van hem en zijn 'liefde' van Instagram en Facebook. Daardoor is er, volgens advocaat Van der Velde, ’op dit moment geen noodzaak meer voor een kort geding’.