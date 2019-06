Sex and the City-actrice Kristin Davis vond Friends doodeng

„Sex and the City was al in productie, maar ik was nerveus om de kleine rol van Erin in Friends te spelen”, zegt de 54-jarige Davis tegen Today.com. „Ik sliep slecht, deels vanwege het publiek dat er live bij was, maar ook omdat ik bij Friends een wereld binnenstapte die heel bijzonder was, die leefde. Ik moest zorgen dat ik daar goed in opging.”

Friends liep al sinds 1994, terwijl Sex and the City pas vanaf 1998 werd uitgezonden. Davis speelde als gezegd een bescheiden rol: slechts in één aflevering komt ze voor. Toch zal ze haar rol nooit vergeten. „Friends was de absolute top op dat moment.”