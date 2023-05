Premium Het beste van De Telegraaf

Musicalster Bill van Dijk blikt terug op rijke carrière: ’Eigenlijk ben ik een luie donder’

Door Corrie Verkerk Kopieer naar clipboard

Musicalster Bill van Dijk haalde veel uit zijn carrière. Maar: „Ik heb soms een schop onder mijn kont nodig.” Ⓒ BrunoPress

Hij wilde eigenlijk kunstschilder worden, maar Bill van Dijk had al snel door dat er geen Rembrandt in hem schuilde. Hij koos uiteindelijk voor het theater, vertegenwoordigde ons land op het Eurovisie Songfestival van 1982 en schitterde, tot op Broadway, in musicals als Evita, Les Misérables en Cyrano. Zijn echtgenote Marian is de stille kracht achter het succes van de zanger. „Sinds onze eerste ontmoeting zijn we nóóit meer uit elkaar gegaan.”