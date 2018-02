ASHLEY (20): ’Ik werd bedrogen door Gordon’s KEVIN’

Tussen Kevin en Gordon komt het nooit meer goed. Ⓒ Instagram

Het was gisteren niet de beste Valentijn uit het leven van GORDON, toch al niet zo ontvankelijk voor de pijlen van Cupido. Hij wilde met ’zoveelste nieuwe liefde’ KEVIN naar romantisch Venetië, schreeuwde dat geluk afgelopen maandag via sociale media ook van de daken, totdat – volgens Gordon – bleek dat Kevin een dubbelleven leidde. De arts in opleiding zou er naast hem nog een hele trits aan scharrels op na houden. Eén van hen, ASHLEY (20), doet nu haar verhaal...