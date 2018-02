Denen hebben PRINS HENRIK nooit begrepen

Ruim vijftig jaar waren Henrik en Margarethe getrouwd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij was de prins-gemaal die per se koning wilde worden en zijn echtgenote KONINGIN MARGARETHA daardoor in een lastige positie bracht. Boos nam hij een besluit waarop PRINS HENRIK, nu hij is overleden, nooit meer op blijkt te zijn teruggekomen…