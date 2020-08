Cardi B heeft al presidentsvoorkeur voor 2024

De politica deelde onlangs een video waarin ze zich uitsprak voor betere tandheelkundige zorg voor armere Amerikanen. Op de achtergrond speelde ze Cardi’s hit Bodak Yellow, waarin de muzikante onder meer rapt dat ze eindelijk iets aan haar gebit kon doen toen ze geld begon te verdienen in de muziekindustrie.

Cardi kreeg het clipje onder ogen en retweette het met de opmerking: „Zij kan maar beter voor het presidentschap gaan als ze 35 is.” Ocasio-Cortez antwoordde daarop met een knipoog naar Cardi’s laatste hit WAP: „Women Against Patriarchy 2024.” De politica wordt in oktober van dat jaar 35, de minimale leeftijd voor een Amerikaanse presidentskandidaat.

Ocasio-Cortez zit sinds 2019 voor de Democraten in het huis van afgevaardigden. Ze was bij haar benoeming het jongste Amerikaanse congreslid ooit. Ze wordt veel geprezen om haar uitgesproken mening en speeches. Onlangs nog werden de beelden van een toespraak die ze hield nadat een Republikein haar een bitch had genoemd massaal gedeeld.