Jelka van Houten onderging cosmetische ingreep

„Na 41 jaar is dan nu toch echt mijn moedervlek weggehaald. Tja het moest gebeuren, hij was al vertienvoudigd met de jaren. Ik ben benieuwd of ik mijzelf nog herken als het genezen is”, schrijft Jelka bij foto’s van zichzelf. „Dus voor wie straks bij de première van De Verleiders Female denkt dat ik aan een gigapuist heb lopen krabben: wees mild ik heb best een traantje moeten laten.”

De Verleiders Female gaat woensdag in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. In de voorstelling snijdt Jelka met Susan Visser, Stephanie Louwrier, Gusta Geleijnse en Eva Marie de Waal onderwerpen als #MeToo, feminisme, gender en seksisme aan. De voorstelling is tot en met eind februari te zien in de Nederlandse theaters.

Ⓒ Instagram