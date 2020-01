Dit zegt MEGHANS moeder over de crisis

Hertogin Meghan Markle met haar moeder Doria Ragland. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat haar vader THOMAS MARKLE weer een duit in het zakje deed („Ik ben zeer teleurgesteld”), en ook haar halfzus SAMANTHA MARKLE al haar mening gaf (”Een klap in het gezicht”) heeft nu ook MEGHANS moeder DORIA RAGLAND gezegd hoe zij denkt over de crisis die haar dochter aan het Britse hof veroorzaakt heeft.