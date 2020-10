Sem wint zangshow na transitie: ’super unieke stem’

Ⓒ William Rutten

Sem Jansen (28) is zaterdagavond gekroond tot winnaar van Hit the road. Hij zette zijn zangcarrière op het spel nadat hij ervoor koos om verder als man door het leven te gaan. „Als ik iets vrouwelijks in mijn stem denk te horen, bestempel ik dat meteen als niet goed. Nick en Simon zagen dat juist als iets positiefs.”