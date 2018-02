Nieuwe voorstelling Harrie Jekkers binnen dag uitverkocht

Jekkers kondigde woensdagavond zijn nieuwe voorstelling aan. Hij speelt een serie van zes shows in een zaal met 680 stoelen. Het is de eerste maal in 23 jaar dat de Haagse komiek solo op het podium staat. In Achter de duinen vertelt Jekkers middels liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. De cabaretier staat nu nog in de theaters met een muziekvoorstelling met zijn oude band Klein Orkest.