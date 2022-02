Johnny Depp door Servische president onderscheiden met erepenning

De gouden medaille werd uitgereikt tijdens een ceremonie op een Servische nationale feestdag. Depp kreeg de onderscheiding voor zijn ’uitstekende verdiensten in openbare en culturele activiteiten’. „Met name op het gebied van filmkunst en de promotie van de Republiek Servië in de wereld”, zo verklaarde Vučić volgens de Servische nieuwswebsite Balkan Insight.

Depp heeft in een aantal Servische producties gespeeld, de meest recente daarvan waren de film Minimata en de animatieserie Puffins.

De 58-jarige acteur liet weten enorm vereerd te zijn de onderscheiding in ontvangt te mogen nemen en noemde dat een ’een enorm trots moment’ en een ’mooi begin van mijn nieuwe leven.’ Met dat laatste lijkt hij te verwijzen naar de rechtszaak waarin hij verwikkeld is met zijn ex-vrouw Amber Heard, die hem in 2016 beschuldigde van huiselijk geweld. Depp heeft de aantijgingen altijd ontkend en beweert dat juist hij het slachtoffer was van geweld door Heard.