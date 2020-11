Wentworth Miller stopt met Prison Break: ’Wil niet langer een hetero spelen’

„Ik wil geen heteroseksuele personages meer spelen”, zegt hij op Instagram. Verhalen van heteroseksuele personages zijn vaak genoeg verteld, vindt Wentworth. „Dus. Geen Michael meer. Als je fan bent van de show en hoopt op extra seizoenen dan snap ik dat het teleurstellend is. Het spijt me.”

Dominic Purcell, die zijn broer Lincoln speelt, stapt ook uit de serie. „Het zesde seizoen gaat er niet komen”, bevestigt de acteur. „Ik heb het er lang over gehad met Wentworth. Zijn redenen om te stoppen zijn legitiem. Ik ga hem niet proberen over te halen en zijn waarheid in de steek te laten. Dus we laten het erbij en er komt dus ook geen zesde seizoen. Mocht ’ie er wel komen, dan zonder ons.”