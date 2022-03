Sylvester Stallone bidt voor zieke Bruce Willis

„Wij gaan samen heel ver terug”, schrijft de 75-jarige Stallone. „Ik bid voor het beste voor jou en je prachtige familie.” Stallone en Willis zijn overigens niet altijd vrienden geweest. Enkele jaren geleden hadden zij openlijk ruzie met elkaar nadat Stallone Willis om financiële redenen had vervangen in het derde deel van zijn filmreeks The Expendables. De rol ging vervolgens naar Harrison Ford. Later legden de twee het weer bij.

De familie van Willis maakte woensdag bekend dat bij de 67-jarige filmster door een hersenaandoening afasie is vastgesteld. Afasie is een aantasting van het vermogen om te spreken, schrijven en taal te begrijpen, zowel mondeling als schriftelijk. Die treedt meestal op na een beroerte of hoofdletsel.