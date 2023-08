Rechter laat zaak tegen wapenspecialist Rust doorgaan

De wapenspecialist, die voor de films verantwoordelijk is voor het verzorgen en aanbieden van de wapens, wordt verdacht van onvrijwillige doodslag en het knoeien met bewijsmateriaal. Als Gutierrez-Reed schuldig wordt bevonden, kan ze tot drie jaar celstraf krijgen. De advocaat van de wapenspecialist had de rechter gevraagd om de zaak te verwerpen omdat er fouten gemaakt zouden zijn bij het indienen van de aanklacht. Maar de rechter ging hier niet in mee en zei dat de zaak door zou worden gezet.

Op 9 augustus begint daarom een voorlopige hoorzitting die naar verwachting enkele dagen zal duren. De aanklagers zullen dan waarschijnlijk veel getuigen oproepen om aan te tonen dat er genoeg bewijs is om Gutierrez-Reed te laten veroordelen.

Tegen acteur Alec Baldwin, die het wapen afvuurde waardoor Hutchins dodelijk geraakt werd, was eerder ook een zaak aangespannen. In april werd bekend dat hij niet vervolgd wordt. Als blijkt dat het wapen waarmee Baldwin schoot niet defect was, bestaat de kans dat hij alsnog voor de rechter moet komen.