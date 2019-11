Zus George Michael: ’Hij was er trots op gay te zijn’

Volgens Elton zat de Wham! zanger slecht in zijn vel vanwege zijn seksuele geaardheid. Melanie laat weten dat dit niet klopt. „Mijn broer was erg trots om gay te zijn, ondanks andere berichtgeving die mensen wellicht gelezen hebben.”

George liet zelf ooit in een interview weten dat hij geen moreel probleem had met homoseksueel zijn. De zanger zette zich ook veelvuldig in voor de rechten van de homogemeenschap.