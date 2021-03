Cabaretier Jeroen van Merwijk (65) overleden

De kunstenaar overleed in het bijzijn van zijn vrouw Jeannette in zijn woonplaats Sainte-Juliette in Frankrijk. Van Merwijk wordt daar in besloten kring gecremeerd.

Al meer dan 30 jaar stond Van Merwijk op het podium. Sindsdien heeft hij dertien theaterprogramma’s gemaakt. Vooral zijn voorstellingen Geef mij m’n sperma terug en Een AVRO-lid is ook maar een mens, Van Merwijk legt het nog een keer uit en Het podiumbeest is terug kregen grote bekendheid. Ook als liedjesschrijver was Van Merwijk een grote naam. Hij schreef teksten voor artiesten als Hans Dorrestijn, Adèle Bloemendaal, Karin Bloemen en Erik van Muiswinkel. Voor zijn lied Dat vinden jongens leuk ontving hij in 2006 de Annie M.G. Schmidtprijs.

Terugval

Eind december kreeg Van Merwijk bij hoge uitzondering de eerder afgeschafte Edison Oeuvreprijs Kleinkunst. De cabaretier, die in februari gediagnosticeerd werd met darmkanker, schrapte vorig voorjaar zijn tournee vanwege een terugval. Hij vulde zijn laatste dagen met schilderen en tekenen in zijn huisje in Frankrijk, waar hij de helft van het jaar doorbracht met zijn vrouw.

Van Merwijk maakte ondanks zijn ziekte nog plannen voor een laatste theatertournee. Dat deed hij in de vorm van een oudejaarsconference, met als titel Zullen we dit jaar gewoon een keertje overdoen?. In september 2020 werd echter duidelijk dat door het stadium van zijn kanker deze voorstelling niet door kon gaan.

Naast zijn theaterwerk was Van Merwijk bovenal beeldend kunstenaar. Onder zijn eigen naam en onder het pseudoniem Malfet exposeerde hij in binnen- en buitenland. Over zijn strijd tegen darmkanker schreef hij het boek Kanker voor beginners, dat in november 2020 verscheen.