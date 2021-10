Kanye West zet ranch in Wyoming te koop

De verkoop betekent niet dat Kanye, die momenteel in scheiding ligt met Kim Kardashian, Wyoming zal verlaten. Hij heeft daar namelijk nog een ranch, die een flink stuk groter is. De boerderij die in de verkoop staat, staat op een stuk grond van 1500 hectare. Het land rond de ranch die hij voorlopig aanhoudt is volgens de New York Post bijna twee keer zo groot.

Kanyes liefde voor het platteland van Wyoming was volgens geruchten een flinke factor in de scheiding van de rapper en de realityster. Hij zou graag met hun kinderen North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2) meer tijd hebben willen besteden in de staat in het midden van Amerika, terwijl zij liever bij haar familie in Californië bleef.