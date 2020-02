’De Luizenmoeder’ Ilse Warringa in nieuwe NPO-satire

De tv-serie Nieuw Zeer is een sketchserie over actuele onderwerpen, waarbij Ilse Warringa de rol van verbeten wereldverbeteraar op zich neemt. Pierre Bokma speelt in de serie een #MeToo-dader, Frank Lammers is te zien als TBS’ser, Tjitske Reidinga als veganist en Elise Schaap speelt iemand met ’Piet-schaamte’.

Ook Bracha van Doesburg, Wieteke van Dort, Stefan Stasse, Rick-Paul van Mulligen, Loek Peters en Joost Prinsen spelen onder meer een rol.

De serie, bedacht, geschreven en geregisseerd door Niek Barendsen, wordt vanaf maart elke zondagavond rond 22.00 uur uitgezonden op NPO3.