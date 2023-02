Spannende jacht op koningsmoordenaars in historische thriller

Wie: Robert Harris

Wat: historische thriller

Uitgeverij: Cargo

Door de Privy Chamber (een hoge regeringsraad) wordt Richard Nayler opgedragen de zogenoemde koningsmoordenaars, degenen die de doodstraf van Karel I hadden ondertekend, op te sporen en gevangen te nemen. Twee van die mannen zijn kolonel Edward (’Ned’) Whalley en zijn schoonzoon William (’Will’) Goffe. Zij weten naar de koloniën in Amerika te ontkomen en moeten daar onder zeer ingewikkelde en zware omstandigheden zien te overleven tussen eerder daarheen gevluchte geloofsgenoten. Nayler ondertussen doet wat hij kan om juist deze twee te pakken, tegen wie hij ook een persoonlijke vendetta voert.

Bijbeltekst

De rasverteller Harris weet zijn historische verhalen te kiezen: altijd zit de lezer op het puntje van zijn stoel, of het nu de trilogie rond de Romeinse redenaar Cicero betreft, de enerverende dagen in het München van 1938 of nu dit 17de eeuwse drama. Zo laat hij de voorgeschiedenis tot leven komen uit de herinneringen van Nayler én uit het schrijven van zijn memoires door Ned. Deze is een stuk minder streng in de leer dan zijn schoonzoon, die voor elke situatie wel een bijbeltekst voorhanden heeft. Met als hoogtepunt de verwachting dat in 1666 (het jaar van het beest) Armageddon zal uitbreken, zoals in Openbaringen is voorspeld.

Prachtig zijn de verhalen van overleven (ook in de wilde natuur soms) door Ned en Will. En door Frances, de dochter van Ned en vrouw van Will, die in benarde toestanden moet achterblijven in Londen.

Nederlandse linkjes

En er zijn ook Nederlandse linkjes, zoals de dochter van Naylers baas, Sir Edward Hyde, die trouwt met de broer van de koning en die zelf later koning zal worden. Hun dochter Mary trouwt met ’onze’ Willem III en samen zullen zij op termijn de Engelse troon bestijgen. En in zijn jacht op de koningsmoordenaars belandt Nayler ook in Delft, waar hij een valstrik opzet.

De beschrijvingen van Londen (inclusief de pest en de grote brand), van de kolonisten in Amerika, hun opvattingen over de indianen, de soms jarenlange opsluiting in kelders of op zolders, het wordt allemaal treffend opgedist. En de sympathie voor de hoofdpersonen (die op Nayler na allemaal hebben bestaan) wisselt. De dappere Frances, haar vader en man, krijgen de meeste warmte, al is Will met zijn strenge religie soms lekker irritant. Nayler is au fond een onaangenaam sujet, maar zelfs met hem kan Harris af en toe wat meeleven.

Al met al is dit een dijk van een historische roman.

✭✭✭✭✭