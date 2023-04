Dion en Mia blikken terug op optreden Khalid en Sophie

Mia Nicolai heeft het team van de talkshow Khalid & Sophie bedankt voor de mogelijkheid om samen met Dion Cooper langs te komen en hen „onze waarheid te laten vertellen.” Dat schrijft de zangeres, die samen met Cooper namens Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival, op Instagram.

Ook Cooper liet zaterdag weten positief terug te kijken op hun gesprek. „Bedankt voor het mooie gesprek en de kans om ons liedje in een speciale uitvoering te kunnen spelen!”, schreef Cooper. Ook bedankt hij iedereen voor „de liefde en het vertrouwen.”

In de uitzending van Khalid & Sophie vertelde het duo over hun twee eerdere liveoptredens, die niet vlekkeloos verliepen, en het duo zong een aangepaste versie van hun lied Burning Daylight. Ook blikten zij terug op de kritiek die zij kregen na twee liveshows tijdens pre-parties van het Eurovisie Songfestival, nadat zij het nummer niet zuiver zongen. „Ik heb woord voor woord dit hele liedje beleefd de afgelopen weken. Voor mijn gevoel haat iedereen me en vindt niemand me leuk. Zo komt het binnen”, zei Cooper vrijdag. Nicolai zei daarop: „Voor mij persoonlijk was het best uitdagend, omdat ik ook een pestverleden heb.”

Nicolai en Cooper zingen hun lied Burning Daylight anderhalve octaaf hoger tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.