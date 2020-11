Michael J. Fox: ’Mijn films en series zullen mij overleven’

„Ik vroeg me af waarom ik oude tv-shows met dode mensen aan het bingen was. Mensen die auto’s wonnen die inmiddels schroot zijn”, vertelt de acteur, bekend van series als Family Ties en Spin City, aan People. „Ik realiseerde dat ik zelf ook in herhalingen te zien ben en dat die herhalingen uiteindelijk mij zullen overleven.”

Het moet volgens de acteur, bij wie in 1991 de ziekte van Parkinson werd vastgesteld, zo zijn. „Misschien dat iemand dan ooit op mij stuit als ze in een vage staat verkeren en mijn shows bingen. Het past dan allemaal in het cirkeltje waar we allemaal in meedraaien.”