Billie Lourd staat stil bij sterfdag moeder Carrie Fisher

Bij een foto waarop ze met haar moeder over straat loopt schrijft Billie: „Ik wens iedereen die vandaag een geliefde moet missen heel veel liefde en sterkte. In het bijzonder aan degenen onder jullie die in dit gekke jaar iemand zijn kwijtgeraakt.”

Ook Star Wars-collega Mark Hamill dacht aan Carrie zondag. Hij deelde de tekst die aan het eind van de eerste Star Wars-film na haar dood verscheen: „In liefdevolle herinnering aan onze prinses Carrie Fisher.” Bij de foto deelde Mark de hashtag #AlwaysWithUs. Die werd massaal overgenomen in eerbetonen aan Carrie van Star Wars-fans. De actrice, die 60 jaar oud werd, was vooral bekend als prinses (en later generaal) Leia in de reeks.

Billie werd in september moeder van een zoon, die ze als tweede naam de achternaam van haar moeder gaf: het knulletje heet Kingston Fisher. Ook maandag is voor de familie van Carrie een dag met een rouwrandje: haar moeder Debbie Reynolds overleed een dag na haar. De Singin’ in the Rain-ster werd 84.