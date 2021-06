Hoe Wolter Kroes al jarenlang casht met EK-hit Viva Hollandia

Ⓒ ANP/HH

Nederland is er dit jaar bij het EK voetbal eindelijk weer bij. Traditiegetrouw worden er in de aanloop naar het spektakel diverse Hollandse Oranjehits uitgebracht. De misschien wel bekendste meezinger is Viva Hollandia van Wolter Kroes (52). Het nummer brak in 2008 door als dé Oranjehit van ons land. Nog altijd is de klassieker onverminderd populair. Daar heeft de volkszanger de afgelopen jaren gretig gebruik van gemaakt en ook dit jaar laat hij de kansen niet liggen.