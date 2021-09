Premium Het beste van De Telegraaf

Prins Charles’ laatste woorden aan zijn vader…

Door Jeroen van der Weijden

Zelfs op zijn sterfbed liet prins Philip, in een telefoongesprek met zijn zoon prins Charles, zich nog een keer van zijn meest humoristische kant zien. Ⓒ Getty Images

Tot het laatste moment was prins Philip zo scherp als een mes. Zo spreekt de hertog van Edinburgh op de avond voor zijn overlijden met zijn zoon, prins Charles, die zijn vader laat weten dat de familie bezig is met de voorbereidingen van zijn honderdste verjaardag, wetende dat Philip niet bepaald enthousiast is over het idee. Het zou het laatste gesprek tussen de twee zijn...