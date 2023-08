Twee nieuwe plekjes op longen André van Duin behandeld

„Het gevaar is weer geweken”, zegt de komiek in een interview met De Telegraaf zaterdag, ter gelegenheid van de start van een nieuw seizoen Denkend aan Holland, waarin hij met Janny van der Heijden de Nederlandse wateren bevaart.

„Je ziet: ze houden me goed in de gaten”, vertelt de komiek die een en ander, net als destijds, helemaal in stilte onderging tot het gevaar was geweken. Het nieuws van zijn ziekte vertelde André destijds op de eerste sterfdag van zijn echtgenoot Martin Elferink die in januari 2020 op maar 55-jarige leeftijd overleed.

Denkend aan Holland

De programmamaker is deze week begonnen aan de opnamen van een nieuw seizoen Heel Holland bakt en benadrukt dat ‘er niets meer aan de hand is en niemand zich zorgen moet maken’.

Van Denkend aan Holland zijn de komende zaterdagen zes afleveringen te zien waarin ook Lee Towers en Edwin Evers opduiken.