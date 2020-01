Fans geschokt: James Corden rijdt niet tijdens Carpool Karaoke

Op een video die een fan op Twitter deelde, is te zien dat de auto tijdens de opnames van het razend populaire onderdeel van The Late Late Show op extra wielen staat en wordt voortgetrokken door een vrachtwagen. Het filmpje, waarin ook Justin Bieber te zien lijkt te zijn, werd donderdag massaal gedeeld op social media en levert talloze reacties op. Fans laten weten diep geschokt te zijn nu ze weten hoe het echt zit. „Altijd heb ik respect gehad voor James Corden omdat hij zich tegelijkertijd kon concentreren op autorijden en zingen: maar nu voel ik me verraden”, reageert iemand. Een ander zegt: „Mijn hele leven is een leugen.”

Woensdag hintte James al op een samenwerking met Justin Bieber. Hij plaatste een foto van hen met daarbij de summiere tekst „dit is een grote dag.” Het lijkt er nu dus inderdaad op dat ze samen een nieuwe editie van Carpool Karaoke hebben opgenomen. Dat deden ze al twee keer eerder. De eerste clip uit 2015 behaalde maar liefst 149 miljoen views, het tweede filmpje moet het doen met ’slechts’ 87 miljoen views. Ook namen ze een speciale Grammy’s editie op in 2016.