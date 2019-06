Black Mirror-makers stuurden Miley Cyrus script ’voor de grap’

Dat vertellen Charlie Brooker en Annabel Jones dindsag op het Britse Radio Times. Ze noemen de toezegging van Miley Cyrus ’bizar en behoorlijk surreëel’. „We zochten een karakter dat alles had van Miley en stuurden het haar eigenlijk als een soort stunt, met het idee van: ’We hebben niets te verliezen’.”

„Het bleek dat ze de show had gezien en leuk vond, en we kregen dus vrij vlot de reactie dat ze geïnteresseerd was. Vervolgens gingen we snel op Skype voor een overleg, dat was waanzinnig.” Wel gaf Miley zelf nog wat suggesties voor haar verhaallijn, die door de makers ook werden opgepakt.

Black Mirror komt woensdag terug met het vijfde seizoen. De zangeres zal in de derde aflevering te zien zijn als een popster die virtueel assistent wordt.