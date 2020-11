Gerard Joling blaast jubileumshows af

„Ik vind het ontzettend jammer dat de shows niet door kunnen gaan. Ik had mijzelf er namelijk zo ontzettend op verheugd”, schrijft Gerard dinsdagochtend op Instagram. Fans met kaartjes ontvangen in de komende dagen een e-mail met meer informatie over de annulering.

De zanger zou eigenlijk al in juni met zijn GOUD-shows in de Amsterdamse concerthal staan, maar die optredens werden opgeschoven vanwege corona. „Ik hoop op jullie begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Blijf gezond en hopelijk tot snel!”

Vorig jaar december annuleerde Gerard ook al zijn Goud & Nieuw-concert in de Ziggo Dome.