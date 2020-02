Gent jaar lang in teken van Jan van Eyck

Tijdens de restauratiewerkzaamheden kreeg het lam (symbool voor Christus’ offerdood) weer zijn oorspronkelijke menselijke trekken terug. Ⓒ Foto KIK-IRPA

De Vlaamse stad Gent staat dit jaar geheel in het teken van Jan van Eyck, de hofschilder van de Bourgondische hertog Filips de Goede, die met zijn fijngeschilderde details niet alleen zijn tijdgenoten verblufte, maar ook nu nog, bijna zes eeuwen later, de kijkers met open mond achterlaat. Zijn wereldberoemde altaarstuk het Lam Gods, waaraan hij samen met zijn oudere broer Hubert werkte, is deels al gerestaureerd en vormt het hart van de diverse exposities in dit jubeljaar.