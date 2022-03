Hollywood maakt zich op voor 94e uitreiking Oscars

De grote kanshebber lijkt dit jaar The Power of the Dog, een alternatieve western van regisseur Jane Campion over een stoere cowboy (Benedict Cumberbatch) die zijn onderdrukte gevoelens afreageert op zijn broer (Jesse Plemons). De film maakt kans op twaalf beeldjes.

Andere grote kanshebbers zijn West Side Story van Steven Spielberg, het sf-epos Dune en CODA, een film over een tienermeisje dat als enige in haar gezin niet auditief beperkt is. De Nederlandse inzending Do Not Hesitate viel in de voorrondes al af.

Controverses

Aan de ceremonie gingen al de nodige controverses vooraf. Om de kijkcijfers wat op te krikken besloot de organisatie voortaan de acht 'minder belangrijke' Oscars, zoals voor korte film, montage, camerawerk en muziek, niet meer tijdens de live-uitzending uit te reiken. Dit leidde tot veel woede onder de vakbroeders in de categorieën die zijn geschrapt tijdens de uitzending.

De uitreiking is, net als de afgelopen jaren, rechtstreeks in Nederland te volgen. Zender FilmBoX zendt de ceremonie en de aankomst van de sterren op de rode loper in de nacht van 27 op 28 maart integraal uit. Het digitale kanaal neemt het stokje over van Fox, die afscheid heeft genomen van de jarenlange traditie. Tijdens de Oscarnacht zal Filmbox tijdelijk voor alle Ziggo-abonnees te zien zijn op kanaal 13.