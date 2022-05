Vader Manchester City-speler verwondt Noel Gallagher

„Bij de 3-2 brak er totale euforie uit”, verklaarde de rockster aan TalkSport. „Ik sprong als een idioot rond op de tribune. Op een gegeven moment draai ik me om en zie ik Rubens vader op me af rennen. Er was geen houden meer aan.” Vader Dias had nergens last van. „Een grote, sterke kerel”, aldus Noel.

Zijn broer, Liam Gallagher, had het op zijn beurt aan de stok met voormalig Liverpool-aanvoerder Jamie Carragher. Het provoceren van de voormalige frontman van Oasis begint wanneer City op één punt verschil van Liverpool de titel binnensleept: „Wat heb je nu te zeggen, Carra?”, waarna Carragher antwoordt: „Ik zeg dat jullie nooit de Champions League zullen winnen en dat Oasis niets voorstelt in vergelijking met The Beatles. Is dat oké?”

Knebworth

Liam, misschien wel de grootste Beatles-fan ter wereld, reageert daar weer op met: „Hey Carra, je hebt veel praatjes voor iemand van Liverpool. (...) Hoe vaak hebben The Beatles op Knebworth (een bekende concertlocatie waar Oasis ooit voor 250.000 fans optrad) gestaan?”

Manchester City versloeg zondag Aston Villa met 3-2 in een bloedstollend duel, na met 2-0 te hebben achter gestaan. Daardoor behield de club op de slotdag van de Premier League een punt voorsprong op Liverpool.