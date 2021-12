Jan Boskamp na verlies kleinzoon (19): ’Beetje bij beetje gaat het beter’

„Je probeert niet te veel aan dit drama te denken”, aldus Boskamp. „Twee maanden was ik niet op tv geweest. Ik had een tijdje geen voetbal gekeken, maar de liefde voor het spelletje is niet verdwenen.”

Boskamp probeert de draad langzaam maar zeker weer op te pakken. Zo is de voetbalanalist, die in België woont, vorige week voor het eerst naar Nederland gegaan ’om wat vrienden te bezoeken’ „En ik heb Frank Raes (een Belgisch sportjournalist, red.) beloofd dat ik er dinsdag bij ga zijn als hij zijn laatste Extra Time-uitzending zal presenteren. Zoals ik me nu – op dit moment – voel, zal ik erbij zijn. Maar als het niet gaat, blijf ik thuis. Je kan daar niet gaan zitten en niks zeggen, toch?”

Boskamp was vaste gast in de voetbaltalkshow Veronica Inside. Onduidelijk is of hij ook te zien zal zijn in VI Vandaag, de nieuwe talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp op SBS6.