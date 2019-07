'Awkwafina en Tremblay in The Little Mermaid'

Ook Awkwafina zou in onderhandeling zijn over een rol in de film. De Crazy Rich Asians-ster zou dan Scuttle gaan spelen, de zeemeeuw die in de Nederlandse versie De Kleine Zeemeermin de naam Jutter kreeg.

De live-action remake van The Little Mermaid moet in 2020 uitkomen. De film wordt geregisseerd door Rob Marshall, die onder meer Mary Poppins Returns en Into The Woods achter zijn naam heeft staan. Net als bij andere remakes van Disney het geval is, zijn in de film de originele liedjes te horen, aangevuld met nieuw materiaal. Hamilton-ster Lin-Manuel Miranda werkt samen met de oorspronkelijke componist Alan Menken aan de nieuwe muziek voor The Little Mermaid.