Raemon Sluiter reageert op boze tweet Douwe Bob

Hiermee doelde Raemon op het nieuws dat Douwe onlangs bekendmaakte geen relatie te hebben met kunstenares Loes van Delft, die in verwachting is van hun kindje. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Douwe, die in een tweet hard uithaalde en schreef: „Hou je bek joh, sukkeltje.” Later bood Douwe zijn excuses aan.

Nu twittert Raemon: „Denk dat jullie hem als het een jongetje wordt in ieder geval geen Raemon gaan noemen… Ik heb dacht dat ik niks gezegd over jullie toekomstige kindje, maar als jij dat wel zo interpreteerde: Was absoluut niet de bedoeling. Alle gezondheid en liefde voor jullie drie.”