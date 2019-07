Plussize model: Piers Morgan, je bent zelf dik!

Het model verscheen in Good Morning Britain om haar cameo van zo’n zeven seconden in Miley Cyrus’ videoclip Mother’s Daughter te bespreken. Volgens Piers Morgan zet de clip een ongezond lichaamsbeeld te positief neer.

Het 46-jarige model is het daar niet mee eens. „Dikke mensen bestaan, dat staat niet ter discussie. Als kijkers dikke mensen op tv zien, moedigt dat ze niet aan om zelf dik te worden. Letterlijk niemand heeft ooit een dik persoon gezien en gezegd: ’Zo wil ik er ook uitzien’.”

Angelina Duplisea vindt de gedachtegang van Piers dan ook ’belachelijk’. De tv-host is er echter nog niet klaar mee. „Als je dat niveau van morbide obesitas hebt, is het dan juist om mensen als jij, met dat gewicht, in een popvideo te laten figureren? (...) Er wordt nergens gewaarschuwd dat het een gevaarlijk gewicht is.”

Miley Cyrus deelt het bewuste shot uit haar videoclip Ⓒ Instagram

Het model haalt daarop uit naar Piers. „Als je echt zo bezorgd bent over mensen die obese zijn en iets ongezonds representeren, zou je jezelf uit de lucht halen. Want jij bent zelf niet echt slank.”

Volgens Piers weegt hij echter 100 kilo op een lengte van 1.86m, terwijl zij volgens hem 172 kilo weegt bij een lengte van 1.65. „Er is een verschil. Ik ben niet morbide obese, ik ben eigenlijk best gezond, ik ben best fit.”