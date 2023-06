Connie Witteman wint hoger beroep in strijd met ex Eugène om onroerend goed

De advocaat van Connie laat aan RTL Boulevard weten dat de zangeres in het gelijk is gesteld door de rechter. „Alle panden gaan naar Connie, wat we ook geëist hebben, en de peildatum van de waardering is vervroegd naar 1 januari 2019, zodat Eugène minder lang kan meeprofiteren van de waardestijgingen dan de rechtbank eerder oordeelde.”

Voor Eugène ziet het er nu somber uit. „Saillant detail: Eugène is in hoger beroep gegaan en krijgt nu de deksel op zijn neus. Hij komt er slechter van af dan het vonnis van de rechtbank waartegen hij nota bene is gaan appelleren”, aldus Connies advocaat.

Connie en Eugène waren vijf jaar samen. In 2018 kwam er een eind aan de relatie.