Woning Ali B ontruimd in verband met explosief in straat

Het explosief dat zondag is gevonden bij een woning aan de Fokkeboom in Almere, is daar vermoedelijk neergelegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief weggehaald en meegenomen. De bewoners mochten volgens Omroep Flevoland rond 14.00 uur hun woningen weer in.

Het management en tevens de vrouw van Ali B bevestigt aan Shownieuws dat het inderdaad om de straat van de rapper gaat én dat hun woning is ontruimd. Er zou geen sprake zijn geweest van angst. In het belang van het onderzoek wil zij er, net als de politie, verder niets over kwijt.

De rapper leek overigens niet te lang bij de pakken neer te blijven zitten. In zijn Insta Stories is te zien dat hij in de studio aan het werk is met Brownie Dutch.