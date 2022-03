Verslaggeefster Charlotte Nijs in verwachting van eerste kind

Charlotte Nijs Ⓒ ANP/HH

Charlotte Nijs is in verwachting van haar eerste kindje. De politiek verslaggeefster van Hart van Nederland, die bij het grote publiek vooral bekend is door haar deelname aan Wie is de Mol?, maakte het nieuws woensdag bekend via Instagram.