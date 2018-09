Vrouw Wayne Rooney bevalt van vierde zoon

De trotse moeder maakte het nieuws donderdag bekend via Twitter en onthulde daarbij ook de naam van hun nieuwste aanwinst. Opvallend is dat het stel breekt met de traditie om hun zoon een naam te geven die begint met de letter K. „Ik ben zo blij om Cass Mac Rooney te mogen verwelkomen. Hij is prachtig.”

Wayne en zijn 31-jarige echtgenote waren wekenlang doelwit van geruchten over een scheiding, nadat de aanvaller van Everton was opgepakt wegens rijden onder invloed. Tot overmaat van ramp bleek dat de auto waarin de voetballer reed, eigendom was van Laura Simpson. De kantoormedewerkster zou vervolgens hebben verklaard dat ze met Wayne had gezoend en dat de wilde nacht – indien ze net van de weg waren gehaald – zou zijn geëindigd in seks tussen de twee. Later zou Simpson in The Morning ontkennen dat ze dit ooit heeft gezegd.

Stomme fouten

Maanden gingen voorbij, waarin de Britse speculeerden over de staat van het huwelijk van de Rooneys. Zo zou Coleen het huis hebben verlaten, om met haar drie kinderen bij haar ouders in te trekken. De spelersvrouw maakte echter zelf aan alle geruchten een eind, door in een persoonlijk statement te schrijven hoe de situatie er inmiddels voor staat. Ze benadrukte dat ze haar huwelijk van negen jaar een tweede kans wil geven, ondanks dat Wayne „stomme en egoïstische fouten” heeft gemaakt.

„Ik ga geen lijst met zijn goede eigenschappen opsommen, want ik vind niet dat hij dat verdient. Wat wel zeker is, is dat Wayne een fantastische vader is. Hij heeft een aantal stomme en egoïstische fouten gemaakt. Van sommige heeft hij geleerd, van andere overduidelijk niet. Misschien zal dat in de toekomst veranderen.”