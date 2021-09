Jandino reageert op uitspraak Eva Jinek over weigerartiesten

Jinek liet dinsdag in haar talkshow weten dat geen van de boze weigerartiesten in haar show tekst en uitleg wilde komen geven. Zij zijn volgens haar bang voor framing en reacties.

„Het had ze gesierd als ze eerlijk waren geweest en zeiden: ’Jandino heeft meerdere malen bedankt voor onze show omdat hij vindt dat talkshows op dit moment ook bijdragen aan de verdeeldheid in Nederland, als het gaat om dit onderwerp”, schrijft de cabaretier op Instagram. „En: ’Hij heeft ons, als programmamakers, gevraagd om zeer zorgvuldig te zijn met wat je doet en te allen tijde de ander mee te nemen in je hart wanneer je een beslissing maakt.”

Geen antwoorden

Onder meer de Kunstenbond, een vakbond voor mensen in de creatieve sector, uitte veel kritiek op weigerartiesten als Jandino en Douwe Bob omdat zij met het afgelasten van hun tournee ook hun crew, hun band en de theaters duperen. Veel mensen in de sector werken als zzp’er en zijn dolblij dat zij na anderhalf jaar coronalockdown weer aan de slag kunnen.

De band van Douwe Bob stapte dinsdag op omdat de zanger het besluit niet met hen had overlegd. Jandino wilde de afgelopen dagen niet zeggen of hij zijn crew had geconsulteerd over zijn besluit en of hij zijn crewleden financieel heeft gecompenseerd voor het werk dat zij nu niet meer kunnen doen.