David Beckham begint eigen mediabedrijf

Studio 99 werkt samen met Uninterrupted, het mediabedrijf dat mede is opgericht door basketballer LeBron James en zijn zakenpartner Maverick Carter. Samen produceren de bedrijven een documentaire over Inter Miami CF. Deze voetbalclub in eigendom van David Beckham treedt volgend jaar toe tot de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS.

Beckham stopte in 2013 met profvoetbal na een carrière van twintig jaar. „Ik heb altijd met veel plezier allerlei soorten content gemaakt en met creatieve mensen op de set gewerkt”, zegt Beckham. „Het is verbazingwekkend om te zien wat jongens die ik zo bewonder, zoals LeBron en Maverick, hebben bereikt. Het heeft me geïnspireerd om te zien wat er mogelijk is in mijn wereld. Het is gewoon heel cool om met vrienden te werken en zoveel nieuwe mensen te ontmoeten die geweldige dingen doen en spannende nieuwe projecten met ons willen creëren.”