Dochter Carrie Fisher steekt volgers hart onder de riem

Vrijdag is de derde sterfdag van Fisher, die 60 jaar werd. Een dag na de dood van de Star Wars-actrice overleed ook haar moeder Debbie Reynolds. Billie plaatste bij haar bericht een foto waarop zij als baby met haar moeder en oma staat.

De actrice raadde haar volgers aan iets te doen dat hen doet denken aan de mensen die er niet meer zijn. „Eet iets lekkers waar ze van hielden. Zet één van hun favoriete nummers op. Vertel een verhaal over ze. Huil om ze. Bel een van hun vrienden die je al een tijd niet hebt gesproken. Wees lief en geduldig voor jezelf. Rouw niet in stilte, je bent niet alleen.”

Alhoewel Carrie Fisher overleed na de opnames van de voorlaatste Star Wars-film, The Last Jedi uit 2017, is ze toch te zien in het meest recente deel van de saga, The Rise Of Skywalker die deze maand uitkwam. Regisseur J.J. Abrams werkte daarvoor met ongebruikt materiaal van de actrice dat voor The Last Jedi en voorganger The Force Awakens (2015) was opgenomen. Lourd heeft een kleine rol in de laatste trilogie van de filmreeks, en deelt in The Rise Of Skywalker een scène met haar moeder, die prinses - later generaal - Leia Organa speelde in de spacesaga.