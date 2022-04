Jaimie Vaes heeft aangifte gedaan tegen Lil Kleine

Vaes vertelt dat het nu relatief goed met haar gaat. „De ene dag gaat het beter dan de andere, maar het gaat stukken beter dankzij vrienden en familie. Het was een rotte periode.” Vaes zou in februari mishandeld zijn door Lil Kleine. Over het vermeende incident wil ze in het belang van het onderzoek niets zeggen. Wel laat ze weten dat de situatie destijds na een avondje uit behoorlijk uit de hand liep. „Er ontstond frictie en er was een woordenwisseling. En dan escaleert het, zoals op de beelden te zien is.”

Camerabeelden van het vermeende incident, waarop te zien zou zijn dat Lil Kleine het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt, lekten uit via een juicekanaal. „Als deze beelden niet zo expliciet naar buiten waren gekomen, had ik nog in dezelfde situatie gezeten. Dat zou heel ongezond zijn geweest. Ik denk dat dit wel nodig was, hoe heftig ook, om uit deze situatie te komen. Er is geen weg terug. Die had ik even nodig.”

Excuusfilmpje

Lil Kleine plaatste vorige week een filmpje op Instagram waarin hij zijn excuses aanbood. In de video repte hij met geen woord over zijn ex-verloofde. De rapper zou vanwege een contactverbod Vaes niet rechtstreeks mogen toespreken.

„Toen ik het filmpje zag, werd ik eerst heel kwaad”, vertelt Vaes over de video. „Naar mijn mening was dit filmpje crisismanagement. Mijn werkelijkheid is heel anders dan hoe hij zich nu voordoet.” Ze gelooft het mea culpa van de rapper niet.

Ibiza

Vorig jaar zou Vaes ook mishandeld zijn door haar ex, op Ibiza. Details over het vermeende incident deelt ze niet. „Maar er is die avond wel het één en ander gebeurd dat niet oké was.” Vaes ging na het vermeende voorval in het hotel zelf naar het politiebureau. „Ik trok aan de bel, maar ik heb de melding daarna ook weer zelf ingetrokken. Ik wilde mijn partner beschermen, ik wilde niet dat het zou escaleren. Voor hem niet.”

De twee publiceerden, kort na het vermeende voorval, een gezamenlijk statement in een video op Instagram. Vaes laat nu weten dat ze nooit achter het filmpje heeft gestaan. „Ik zat daar niet met honderd procent overtuiging. Ik zat daar sowieso heel verstijfd, want ik stond er niet achter.”

„Ik werd naar mijn idee naar een bepaalde richting gestuurd”, verwijzend naar NAMAM, destijds het management van Vaes. Naar eigen zeggen is ze toen niet goed door het managementbureau begeleid. „Ik denk nu dat ze niet honderd procent met mij waren. Er werd gekozen om een carrière te redden.” Na het tweede incident in februari heeft Vaes met NAMAM gebroken.

Aangifte

Inmiddels heeft Vaes aangifte gedaan tegen Lil Kleine. „Het strafrechtelijk onderzoek neemt nu zijn koers”, aldus Vaes’ advocaat, die ook te gast was in het programma. Daarnaast moeten er veel ’civiele zaken’ worden afgehandeld, zoals het verbreken van de relatie tussen Vaes en Lil Kleine. „Ze hadden geen huwelijk of partnerschap, maar ze hebben wel een minderjarige zoon.”

’Professionele hulp’

Lil Kleine werd in februari opgepakt op verdenking van mishandeling van Vaes. Na drie nachten in de cel kwam hij aanvankelijk vrij, maar nadat het Openbaar Ministerie daartegen in hoger beroep ging, oordeelde de rechter dat hij toch weer terug de gevangenis in moest. Half maart kwam hij na veertien dagen weer vrij. In afwachting van het vervolg van de zaak, zit de rapper momenteel in Thailand waar hij naar eigen zeggen ’professionele hulp’ zoekt.

Naar aanleiding van de berichten over de vermeende mishandeling besloten meerdere bedrijven de samenwerking met Lil Kleine stop te zetten. Zo promoot zijn vorige platenmaatschappij TopNotch zijn muziek niet meer en zegde zijn nieuwe platenmaatschappij Sony Music de samenwerking op.