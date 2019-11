Geruchten over Taylor Swift op Glastonbury opgelaaid

De headliner op zaterdag is Paul McCartney, zo was eerder al bekend geworden. Over de vrouwelijke headliner wilde Eavis niets zeggen. „Dat mag ik nog niet”, zei hij tegen BBC-presentator Andy Bennett. Over de derde headliner liet de festivalbaas alleen maar los dat die is vastgelegd.

De muzieksite NME heeft het tourschema van Taylor er maar eens bij gepakt. Tijdens het weekend van de vijftigste editie van Glastonbury speelt ze op vrijdag 26 juni in Oslo. Zondag 28 juni heeft ze vrij. Ze zou dus naar het festival kunnen komen.

Taylor is komende zomer in Europa vanwege haar Lover-tournee. Ze zal ook een paar festivals aandoen.