Dolly Parton (74) wil Paay’s record breken…

Dolly Parton wil Playboy’s oudste playmate worden en daarmee Patricia Paay (inzet) haar titel ontnemen. Ⓒ Hollandse Hoogte

In 1978 poseerde ze als bunny voor het toen roemruchte blad Playboy. En als het aan DOLLY PARTON ligt, doet zij eind dit jaar die shoot over voor het blad dat nu alleen nog online-edities publiceert. Ze wordt in januari 75 jaar en de countryzangeres zou dan het oudste model aller tijden zijn, en het record van PATRICIA PAAY verpulveren…