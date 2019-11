Johnny Depp (56) gedumpt door Russische schone (24)

Danseres Polina Glen vond haar leven met steracteur Johnny Depp toch iets te beangstigend. Ⓒ Instagram/Hollandse Hoogte

Ze werd in één klap een beroemdheid als de langbenige go-go danseres die, ondanks dat het haar vader had kunnen zijn, het hoofd van JOHNNY DEPP op hol had weten te brengen. De steracteur had het zelfs zo enorm in zijn bol van POLINA GLEN, slechts 24 jaar oud, dat hij zelfs wilde trouwen met haar. Een en ander blijkt de Russische schone toch allemaal een beetje te snel zijn gegaan... ze heeft haar biezen gepakt en is terug naar haar geboorteland.