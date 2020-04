Opa Carlo en Ron Boszhard overleden

De opa van Carlo en Ron kwam twee maanden geleden in het ziekenhuis te liggen, nadat hij was gevallen. In verband met het coronavirus werd hij echter naar een verzorgingstehuis overgebracht, omdat er geen plek meer in het ziekenhuis was. Helaas bleken hier een aantal ouderen besmet met het virus, waardoor mogelijk ook hun opa het virus opliep.

Ron vertelt aan Shownieuws dat hij het er vooral moeilijk mee heeft dat hij en zijn familie geen afscheid hebben kunnen nemen. Ook op Instagram staan de twee broers en hun moeder Wil stil bij het overlijden van hun (groot)vader. „Lieve opa! Ik hou van u, rust zacht. In heel Europa was er niemand zo als hij”, schrijft Carlo. „Mijn opa. Hij is niet meer...”, deelt Ron. „Lieve Pa rust zacht. Ik hoop dat je bij Ma bent”, aldus Wil.