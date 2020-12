Mariah Carey reist met coronaproof-camper naar skigebied

Mariah’s camper is geen simpel voertuig: ze tikt maar liefst 122.000 euro voor een hele maand af, maar daar krijgt ze dan wel een soort hotel op wielen voor terug. Carey en haar gezin rijden van Los Angeles naar Aspen en hebben daarvoor de Rolls Royce onder de campers gehuurd.

De camper heeft twee grote slaapkamers, een ruime zitkamer, een complete keuken en meerdere badkamers. Ook is het voertuig volledig versierd met kerstdecoraties, zodat ze onderweg al in een feestelijke stemming komen. Uiteraard wordt de diva gereden door een tweetal chauffeurs, die elkaar bij toerbeurt afwisselen en is er een route uitgestippeld waarbij Mariah en de kinderen ook nog iets van het landschap meekrijgen. Ook is er een chef aan boord die ervoor zorgt dat er altijd iets lekkers op tafel staat.